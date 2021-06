Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Rollator-Diebstahl

Uslar (ots)

USLAR-DELLIEHAUSEN (js) Am 09.06.21, zwischen 11.00 und 14.30 Uhr, wurde ein Rollator, der auf dem Bürgersteig vor einem Garten in der Grimmerfelder Straße in Delliehausen abgestellt war, von bisher unbekannten Personen entwendet. Es entstand Sachschaden von ca. 130 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell