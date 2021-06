Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Enkeltrick

Uslar (ots)

BODENFELDE, USLAR und SCHÖNHAGEN (js) Am 04.06.21, gegen 09.00 Uhr, erhielt ein 83-jähriger Mann aus Bodenfelde einen Telefonanruf von einer weiblichen Person, die sich als seine Tochter zu erkennen gab und behauptete, einen schweren Verkehrsunfall in Kassel gehabt zu haben. Als der ältere Herr immer wieder nachfragte, wurde das Gespräch beendet. Am 09.06.21, gegen 11.15 Uhr, bekam eine Seniorin aus Schönhagen ebenfalls einen Anruf einer unbekannten Person, die sich erkundigte, ob Geld im Haus sei, da die Tochter jemanden umgefahren habe. Auch hier beendete die Geschädigte das Telefonat, so dass kein Schaden entstand. Gegen 11.30 Uhr wurde eine 82-jährige Frau aus Uslar von einer unbekannten weiblichen Person angerufen. Diese gab an, eine gute Bekannte zu sein und dringend Geld für einen Wohnungskauf zu benötigen. Da die Rentnerin misstrauisch geworden war, beendete sie das Gespräch. Gegen 13.00 Uhr desselben Tages erhielt eine 90-jährige Frau aus Bodenfelde einen Telefonanruf, in dem behauptet wurde, dass der Anrufer der Enkel sei. Dieser würde Geld für die Zahlung einer Strafe benötigen. Als die Seniorin entgegnete, dass sie kein Geld habe, wurde aufgelegt. In allen vier Fällen haben sich die Senioren vorbildlich verhalten.

