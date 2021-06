Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Geräteschuppen eines Vereinsheims

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Schwalenbergsweg, Freitag, 04.06.21, 17.00 Uhr - Montag, 07.06.21, 18.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Freitag, 04.06.21, 17.00 Uhr bis Montag, 07.06.21, 18.00 Uhr, machte sich ein bislang unbekannter Täter am Geräteschuppen des Vereinsheims des SV Harriehausen zu schaffen. Der oder die Täter versuchten mit Gewalt in den Geräteschuppen am Sportplatz des Sportvereins einzudringen. Dieses misslang jedoch, so dass der oder die Täter offensichtlich von ihrem Vorhaben Abstand nahmen. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300,- EUR Zeugen, die in dem oben genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell