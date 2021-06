Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wechselseitige Körperverletzung

Northeim (ots)

Northeim, Güterbahnhofstraße, Dienstag, 08.06.21, 18.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - Zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei jungen Männern kam es am Dienstagabend in der Güterbahnhofstraße.

Ein 24- jähriger Northeimer befuhr mit seinem Pkw die Güterbahnhofstraße in Richtung Eschenschlag und geriet aus bislang unbekannter Ursache mit einem 23- jährigen Northeimer in Streit. Nach einem kurzen Streitgespräch gipfelte dieses in eine handfeste Auseinandersetzung, bei dem beide Kontrahenten sich gegenseitig nicht unerheblich verletzten.

Ein Anwohner forderte die beiden jungen Männer vehement dazu auf, voneinander abzulassen. Der 23-Jährige flüchtete daraufhin zu Fuß. Sein Kontrahent fuhr mit seinem Pkw ebenfalls davon. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 23-jährigen Fußgänger von Northeimer Polizeibeamten angetroffen und an den Rettungsdienst übergeben werden. Der Autofahrer hatte sich bereits selbstständig zur Behandlung in das Northeimer Krankenhaus begeben.

Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell