Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Pedelec gestohlen

LingenLingen (ots)

Am Montagvormittag wurde gegen 10.20 Uhr in der Nordstraße ein hochwertiges Pedelec gestohlen. Das Fahrrad stand während der Tatzeit in Höhe des dortigen Lohnsteuerhilfevereins. Das graue Rad des Herstellers Raleigh Bristol war mit einer roten Satteltasche versehen. Es hat einen Wert von mehr als 3.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Lingen unter der Rufnummer (0591)870 entgegen.

