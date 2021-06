Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an PKW

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 07.06.21, 19.00 Uhr, und dem 08.06.21, 09.40 Uhr, wurden an zwei PKW, die in der Graftstraße abgestellt war, die Spiegel abgetreten. Es entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

