Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR-SCHONINGEN (js) Am 07.06.21, gegen 21.20 Uhr, schoss eine bisher unbekannte Person mittels eines unbekannten Gegenstandes eine Glasmurmel auf ein Fenster eines Hauses in der Bachstraße in Schoningen. Dadurch wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

