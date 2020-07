Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Seniorin bestohlen

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmittag haben zwei unbekannte Täter gegen 13.20 Uhr einer Seniorin die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Eine Person verwickelte die Frau in der van-Delden-Straße in ein Gespräch und griff dabei unbemerkt in ihre Handtasche. Eine weitere Person stand einige Meter hinter der Geschädigten.

Anschließend liefen beide Personen in unbekannte Richtung davon. Die Männer waren ca. 20-30 Jahre alt und trugen kurz rasiertes, schwarzes Haar. Einer von ihnen war ca. 165 cm groß und war mit einem roten Pullover und einer khakifarbenen Hose bekleidet. Der zweite Täter trug ein rotes T-Shirt und eine beige Hose.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

