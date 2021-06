Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Blumendiebstahl/Sachbeschädigung

Uslar (ots)

USLAR (js) Zwischen dem 07.06.21, 20.00 Uhr, und dem 08.06.21, 08.00 Uhr, wurden aus einem Pflanztrog, der im Eingangsbereich eines Hauses in der Martinstraße aufgestellt war, 4 Begonien im Wert von ca. 10 EUR entwendet. In der Nacht zum 08.06.21 wurde ein Blumenkübel, der vor einem Geschäft in der Langen Straße in Uslar aufgestellt war, durch unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 50 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell