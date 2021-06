Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl eines Motorrollers

Uslar (ots)

USLAR (js)

Zwischen dem 07.06.21, 20.00 Uhr, und dem 08.06.21, 08.00 Uhr, wurde ein Motorroller, der in der Kurzen Straße in Uslar gesichert abgestellt war, durch einen bisher unbekannten Täter entwendet. Der Roller wurde benutzt und anschließend beschädigt in der Nähe des Tatortes wieder abgestellt. Es entstand Sachschaden von ca. 250 EUR. Auch hier wird um Hinweise an die Polizei in Uslar gebeten.

