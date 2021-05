Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Fahrradfahrer nach Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Grefrath-Oedt: (ots)

Beim Abbiegen in seine Grundstückseinfahrt ist ein Pkw-Fahrer mit einem Fahrradfahrer kollidiert, der dabei leicht verletzt wurde.

Am Sonntag um 10:10 Uhr kam es auf der Straße "An der Kleinbahn" in Grefrath-Oedt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Fahrer.

Der 34-jährige Autofahrer aus Grefrath beabsichtigte, nach rechts in seine Grundstückseinfahrt einzubiegen. Aus straßenbaulichen Gründen musste er dazu eine größere Lenkbewegung ausführen, die ihn zunächst nach links über die Gegenfahrbahn führte.

Der 46-jährige Rennradfahrer aus Willich, welcher die Straße "An der Kleinbahn" in gleicher Fahrtrichtung hinter dem Pkw befuhr, setzte seine Fahrt geradeaus fort. In Höhe der Einfahrt kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem rechts abbiegenden Pkw, bei welcher der Fahrradfahrer stürzte und leichte Verletzungen erlitt. /YF

