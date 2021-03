Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dauchingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Mann steht unter Drogen (03.03.2021)

Dauchingen (ots)

Den unberechenbaren Einfluss von Drogen zu spüren bekommen hat ein Mann am Mittwoch gegen 12.30 Uhr auf der Riesenburgstraße. Passanten meldeten der Polizei einen Mann, der auf einem Firmenparkplatz herumtanzt und singt. Als die Beamten dort ankamen, trafen sie auf einen wild gestikulierenden 35-Jährigen, der wirres Zeug redete und sich grösstenteils mit sich selbst unterhielt. Der einschlägig bekannte Mann stand erkennbar unter Drogeneinfluss und hatte auch Drogen in kleiner Menge dabei. Die Polizisten zeigten ihn wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln an und beschlagnahmten die Drogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell