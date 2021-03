Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rietheim-Weilheim, Landkreis Tuttlingen) Einbruch bei einem Autohändler in Weilheim - Polizei bittet um Hinweise (02.03.2021)

Rietheim-Weilheim, Landkreis Tuttlingen (ots)

Am Dienstagnachmittag, etwa gegen 13.40 Uhr, ist ein unbekannter Täter in das Gebäude eines Autohändlers in der Untere(n) Hauptstraße in Weilheim eingebrochen. Der Unbekannte schlug die Glasscheibe einer vorhandenen Eingangstür zu dem Büroraum des Autohändlers ein und entriegelte die Tür durch das zuvor geschaffene Loch in der Scheibe. Aus dem Büroraum entwendete der Einbrecher einen aufgefundenen Fotoapparat sowie diverse Banküberweisungsträger. Die Polizei Tuttlingen (07461 941-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

