POL-WI-PvD: Zeugen gesucht! Verdacht Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeugs/Verbotenes Kraftfahrzeugrennen/Gefährdung des Straßenverkehrs, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Freitag, 27.11.2020, 15:41 Uhr bis 16:01 Uhr

(Fu) Am Freitagnachmittag kam es zunächst zu einem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs in Wiesbaden. Das Fahrzeug, ein weißer Opel Karl, amtliches Kennzeichen WI-J 5259, konnte durch einen Streifenwagen in der Emser Straße vor einer rotzeigenden Ampel festgestellt werden. Der männliche Fahrer ergriff nach Erblicken der Streife sofort die Flucht in Fahrtrichtung Schwalbacher Straße. Hierbei überholte er haltende Fahrzeuge und ignorierte rotzeigende Ampeln. Auf der Schwalbacher Straße, in Fahrtrichtung Platz der Deutschen Einheit, beschleunigte der Fahrer auf ca. 100 km/h und ignorierte weiterhin drei rotzeigende Ampeln. Mehrere Fußgänger mussten beim Überqueren der Schwalbacher Straße zurückspringen. Der Opel Karl überquerte dann die Rheinstraße in Fahrtrichtung Oranienstraße und bog nach links in die Adelheidstraße in Fahrtrichtung Moritzstraße ab. In der Adelheidstraße touchierte der Opel-Fahrer ein geparktes Fahrzeug und setzte seine Flucht unbeirrt fort. Durch seine rücksichtlose Fahrweise wurde der Opel-Fahrer im Bereich der Adolfsallee aus den Augen verloren. Durch unbekannte Zeugen, welche der Streife den Weg des Fluchtfahrzeuges zeigten, konnte die Route des Flüchtigen nachvollzogen werden. Der Opel Karl konnte letztlich in der Kronprinzenstraße in einer Sackgasse verlassen aufgefunden werden. Zum männlichen Fahrer ist derzeit lediglich bekannt, dass er dunkel bekleidet gewesen sein soll und eine schwarze Wollmütze trug. Weitere Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

