Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstähle von Katalysatoren

Ludwigshafen (ots)

In Zeitraum vom 27.03.2021 bis 29.03.2021 registrierte die Polizei insgesamt vier Diebstähle von Katalysatoren, die aus geparkten PKW ausgebaut wurden. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Brüsseler Ring, Londoner Ring, in der Kranichstraße und Prager Straße abgestellt. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

