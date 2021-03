Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrräder beschädigt - Eigentürmer gesucht

Ludwigshafen (ots)

Im Tatzeitraum vom 26.03.2021 bis 28.03.2021 wurden insgesamt sechs Fahrräder am Bahnhof in Ruchheim beschädigt. Die Polizei konnte bereits einen Eigentümer ermitteln und sucht nun die fünf anderen Eigentürmer der Fahrräder. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 600 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell