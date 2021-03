POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannte Täter besprühen vier Kraftfahrzeuge mit Farbe

Polizei Homberg

Vier Pkws mit Graffiti besprüht Tatzeit: 30.03.2021, 22:00 Uhr bis 31.03.2021, 07:00 Uhr In der Mauergasse und Am Schenkeborn besprühten unbekannte Täter insgesamt vier Kraftfahrzeuge mit Farbe. Der Gesamtschauen beträgt 1.000,- Euro. In der Mauergasse wurde ein grauer Honda Civic u. A. mit Peniszeichnungen besprüht. Der Schaden beträgt 100,- Euro. Auf einen weißen Mercedes Sprinter in der gleichen Straße wurden zwei Penisse, die Abkürzung "ACAB" und das Wort "Muchi" aufgesprüht. Der Sachschaden beträgt ebenfalls 100,- Euro. Am Schenkeborn besprühte die Täter die Fahrerseite des Kita-Busses der Stadt Schwalmstadt mit Farbe. Es konnte zwei Mal die Buchstabenfolge "ACAB" jeweils mit silberner und goldener Farbe festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt 400,- Euro. Ebenfalls Am Schenkeborn, besprühten die Täter einen grauen Renault Kangoo. Es konnte zwei Mal der Buchstabe "V" mit silberner und ein stilisierter Penis mit goldener Farbe festgestellt werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt 400,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

