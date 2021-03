Polizei Homberg

POL-HR: Homberg-Hülsa: Brand einer Gartenhütte

Homberg (ots)

Homberg-Hülsa

Brand einer Hütte Brandzeit: 30.03.2021, 19:00 Uhr Eine Gartenhütte, welche auch als Hühnerstall genutzt wurde, brannte gestern Abend im Haardtweg. Bei dem Brand entstand ein Schaden in Höhe von 5.000,- Euro. Tiere kamen nicht zu Schaden. Ein vorbeifahrender Zeuge hatte den Brand bemerkt und einen Bewohner des Haardtwegs darauf aufmerksam gemacht. Dieser verständigte umgehend die Leitstelle und den Grundstückeigentümer. Die Hühner wurden vom Eigentümer umgehend aus der teilweise brennenden Hüte befreit. Beim Eintreffen der Feuerwehr stand die 3 x 4 Meter große Holzhütte in Vollbrand, dass Feuer breitete sich gerade auf den angrenzenden Kompost aus. Die Hütte konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht werden. Die Brandursache steht zurzeit nicht genau fest. Die Homberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell