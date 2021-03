Polizei Homberg

POL-HR: Spangenberg: Sachbeschädigungen in Kirchenvorraum - 3.500,- Euro Schaden

Homberg (ots)

Spangenberg

Sachbeschädigung in Kirche Tatzeit: 27.03.2021, 19:00 Uhr bis 28.03.2021, 09:30 Uhr Im Vorraum der Spangenberger Stadtkirche verursachten unbekannte Täter einen Sachschaden in Höhe von 3.500,- Euro. Die Täter hatten sich in den unverschlossenen Vorraum der Kirche begeben und dort offensichtlich eine kleine Party veranstaltet. Im Rahmen des Zusammentreffens übergossen sie ein historisches Sandsteingrabmal mit Bier und hinterließen Fußabdrücke an den Wänden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

