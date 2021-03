Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-kreis: - Warnung - Neue Betrugsmasche mit Paketankündigung per SMS

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis

Paketankündigung per SMS - Neue Betrugsmasche auch im Kreis "Ihr Paket wurde verschickt. Bitte überprüfen und akzeptieren Sie es. http://.....org" - Betroffene der neuen Betrugsmasche bekommen per SMS die Benachrichtigung, dass sie bald ein Paket erhalten. Aufgrund der hohen Nachfrage im Onlinehandel erwarten viele Menschen tatsächlich ein Paket und klicken auf den folgenschweren Link in der SMS. Doch Achtung: Diese Nachricht stammt von keinem echten Transportdienstleister. In den letzten Tagen erhielten eine Hombergerin und eine Spangenbergerin jeweils mehrere solcher SMS. Da beiden Damen kein Paket erwarteten waren sie vorsichtig und verständigten die Polizei. Was passiert, wenn der Link angeklickt wird? Nach dem Klick auf den Link installiert sich automatisch eine Schadsoftware, die sich im Anschluss wie ein Schneeballsystem unter den gespeicherten Kontaktdaten des Betroffenen verbreitet. Dies löst eine regelrechte Flut von SMS aus. Teilweise kommt es auch zu Funktionsbeeinträchtigungen der betroffenen mobilen Endgeräte. Wie kann man sich schützen? - Klicken Sie auf keinen Fall auf Links, die Ihnen von unbekannten Absendern und unerwartet zugestellt werden. - Ist der Absender bekannt, fragen Sie nach, was sich hinter dem Link verbirgt und ob der Versand beabsichtigt war. - Bestätigen Sie keine Installation von fremden Apps auf Ihrem Handy. - Aktivieren Sie, sofern möglich, die Drittanbietersperre. - Wenn Sie bereits geklickt haben, schalten Sie Ihr Handy in den Flugmodus und informieren Sie Ihren Provider. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

