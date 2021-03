Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Spießkappel: Wohnhausbrand - 50.000,- Sachschaden

Homberg (ots)

Frielendorf-Spießkappel

Brand in Wohnhaus Brandzeit: 30.03.2021, 12:20 Uhr Gestern Mittag kam es zu einem Brand eines Fachwerkhauses in der Backgasse. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von 50.000,- Euro. Bei dem Brand, welcher sich vorrangig auf ein Zimmer des Wohnhauses beschränkte, brannte das Zimmer und das enthaltene Mobiliar aus. Die alarmierten Feuerwehren konnten den Brand löschen. Personen waren zur Brandzeit nicht im Haus. Die Brandursache steht zurzeit nicht fest, Ermittlungen hierzu führt der Brandursachenermittler der Homberger Kriminalpolizei am heutigen Tag durch. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell