POL-KN: (VS-Villingen) Ortsunkundige Autofahrerin verursacht Unfall mit Sachschaden (01.10.2020)

Villingen-Schwenningen (VS-Villingen) Otrsunkundiger verursacht Unfall mit Sachschaden (01.10.2020)

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es gestern Nachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Kreuzung der Straßen Romäusring und Zähringerstraße. Eine ortsunkundige 56-jährige Renault-Fahrerin fuhr auf dem Romäusring und wollte Höhe des "Gymnasiums am Romäusring" nach links entgegengesetzt in eine Einbahnstraße einbiegen. Als sie den Irrtum erkannte, bog sie wieder auf die Straße in Fahrtrichtung Zähringerstraße ein und übersah hierbei eine 22-Jährige, die dort mit einem Seat Ibiza unterwegs war. Durch den Zusammenstoß entstand am Auto der Verursacherin Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Den Schaden am Seat schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro. Verletzte gab es durch den Unfall nicht.

