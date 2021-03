Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Brand von Flachdach eines Mehrfamilienhauses - mindestens 150.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Fritzlar

Band in einem Mehrfamilienhaus Brandzeit: 29.03.2021, 09:12 Uhr Zum Brand in dem Flachdach eines 4-geschossigen Mehrfamilienhauses in der Albertstraße kam es am heutigen Vormittag. Die Höhe des Sachschadens beträgt mindestens 150.000,- Euro. Bei Sanierungsarbeiten im Bereich des Flachdaches des Wohnhauses entstand ein Brand, welcher sich auf die Bitumenabdeckung und die darunter befindliche hölzerne Dachkonstruktion ausbreitete. Die Hausbewohner hatten das Haus zur Brandzeit bereits verlassen oder verließen das Haus unverletzt bei Eintreffen der Rettungskräfte. Die alarmierten Feuerwehren fingen sofort mit der Brandbekämpfung an. Bis zum Mittag war der Brand jedoch noch nicht komplett gelöscht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist die Brandursache auf Heißarbeiten an der Dachhaut zurückzuführen. Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen übernommen. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell