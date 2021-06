Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Feuer beschädig leerstehenden Hühnerstall

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hachenhausen, Mittwoch, 09.06.21, 01.20 Uhr

BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 09.06.21, gegen 01.20 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zu einem Brand einer Holzhütte in Hachenhausen gerufen. Die zügig vor Ort eintreffenden Einsatzkräfte konnten feststellen, dass der Eingangsbereich der leerstehenden, ehemals als Hühnerstall genutzten Holzhütte, in Flammen stand. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Harzbörde umgehend gelöscht werden, so dass die Holzhütte nicht in Gänze zerstört wurde. Durch den Brand entstand nur geringer Sachschaden. Erste Ermittlungen ergaben, dass eine vorsätzliche Brandlegung nicht in Gänze ausgeschlossen werden kann. Darum bittet die Polizei Bad Gandersheim, verdächtige Beobachtungen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Bereich Hachenhausen wahrgenommen wurden unter der Telefonnummer 05382/91920-0 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell