Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooter und Pedelec stoßen zusammen

Attendorn (ots)

Der Polizei wurde am Samstag gegen 12.30 Uhr der Zusammenstoß zwischen einer Fahrerin eines E-Scooters sowie einem Pedelec-Fahrer gemeldet. Beide waren sich zwischen der Ortslage "Hohen Hagen" und dem Kreisverkehr am Sonderner Kopf, auf dem parallel zur L 512 verlaufenden Radweg, entgegengekommen. Beide berührten sich und stürzten zu Boden. Sie trugen leichte Verletzungen davon und wollten sich selbständig in ärztliche Behandlung begeben. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell