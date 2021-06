Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Abflussreparatur für 700 Euro

Kreisgebiet (ots)

In der vergangenen Woche wurde von der Polizei eine Anzeige wegen Wucher aufgenommen. Bei einer jungen Frau war am Abfluss eines Spülbeckens ein Schaden aufgetreten. Die passenden Materialien für den Ersatz bestellte sie im Internet. Gleichzeitig sei sie über eine Vermittlung an eine Reparaturfirma in Essen weitergeleitet worden, die sie mit der Instandsetzung beauftragte. Ein Mitarbeiter erschien schließlich. Dieser führte nach Angaben der Geschädigten bis auf einen Schraubenzieher kein Werkzeug mit. Er habe sich den Schaden zunächst angeschaut und daraufhin mit der Reparatur begonnen. Zwischendurch soll er des Öfteren längere Telefonate durchgeführt haben. Nach zweieinhalb Stunden habe er die Reparatur abgebrochen, weil die gekauften Teile angeblich nicht passen würden. Anschließend forderte er die Geschädigte auf eine Rechnung zu unterschreiben und den Betrag in Höhe von fast 700 Euro zu begleichen. Letztlich bezahlte sie, nachdem sie von dem Monteur weiter unter Druck gesetzt und beleidigt wurde, 200 Euro als Anzahlung und erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

Die geschilderte Situation ist leider kein Einzelfall. Im Vertrauen auf einen seriösen Handwerksbetrieb kommt es immer wieder zu solchen Vorfällen. Unseriöse Betriebe nutzen Notsituationen gezielt aus, um sich zu bereichern. Die Polizei und auch die Verbraucherzentralen raten grundsätzlich dazu Kontakt zu heimischen Firmen zu suchen.

Weitere Informationen finden Interessierte hier: https://polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-unserioese-handwerkerangebote-oder-zahlungskartenbetrug

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell