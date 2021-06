Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Radfahrer stürzt unter dem Einfluss berauschender Mittel

Kirchhundem (ots)

Ein 69-Jähriger stürzte am Mittwoch in Welschen Ennest mit seinem Pedelec bei einem Alleinunfall. Er befuhr zuvor die Kölner Straße in Richtung Rahrbach. Hier kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich leicht. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Radfahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, was auch durch die Angaben des 69-Jährigen bestätigt wurde. Ein Rettungsteam brachte ihn zur ambulanten Behandlung der Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein Drogenvortest verlief hier negativ, eine Blutprobenentnahme war nicht möglich.

