Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vandalismus am Dorfplatz

Herschweiler-Pettersheim (ots)

In der Nacht vom Freitag auf Samstag kam es am Dorfplatz zu mehreren Sachbeschädigungen. Es wurden Sitzbänke und Tische beschmiert, Blumenkübel zerstört und ein Mülleimer abgerissen. Nach Angeben eines Zeugen sollen zur Tatzeit mehrere Jugendliche lautstark gefeiert haben. Der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Kusel unter 06381/9190 oder per Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell