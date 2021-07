Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Weinstube

Meisenheim (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brechen bislang unbekannte Täter in eine Weinstube in der Obergasse ein. Die Täter verschafften sich durch Einschlagen eines Fensters Zutritt zum Innenraum und durchsuchten diesen. Entwendet wurden eine Geldkassette mit Bargeld sowie mehrere Möbelschlüssel. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter der Nummer 06382-911 0 in Verbindung zu setzen. |pilek cs

