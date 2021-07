Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alleinunfall mit einem Leichtkraftrad

Bosenbach (ots)

Alleinunfall mit einem Leichtkraftrad Am gestrigen Nachmittag, gegen 16:55 Uhr, verlor ein 18-Jähriger Fahrer eines Leichtkrafrades auf der L367 zwischen Friedelhausen und Niederstaufenbach, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte mit diesem in den rechten Straßengraben. Das Leichtkraft-rad kollidierte nach dem Sturz mit der angrenzenden Leitplanke. Der Fahrer verletzte sich dabei leicht. Das Leichtkraftrad war nicht mehr Fahrbereit und musste aufgrund dessen abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000,-EUR an dem Leichtkraftrad. Nach der Unfallaufnahme suchte der Fahrer das Krankenhaus auf, um seine Verletzungen behandeln zu lassen. |pikus

