Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Wertstoffhof

Meisenheim (ots)

Unbekannte machen sich an Elektroschrott zu schaffen. Am Montagmorgen bemerkten Mitarbeiter der Deponie an der B 420 die Tat und informierten die Polizei. Vor Ort stellte die Streife fest, dass die Täter den Zaun beschädigten und so auf das Gelände gelangten. Genauere Angaben über das Diebesgut konnten die Mitarbeiter bei der Aufnahme vor Ort noch nicht machen. Mögliche Zeugen, welche über das Wochenende verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

