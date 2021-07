POL-PDKL: Kleinlaster fängt Feuer

Polizeidirektion Kaiserslautern

Am Samstagmittag bemerkte der 50-jährige Fahrer eines Kleinlasters, der auf der BAB 6 in Richtung Mannheim unterwegs war, dass sein Fahrzeug plötzlich kein Gas mehr annahm und immer langsamer wurde. Beim Ausfahren an der Anschlussstelle Wattenheim schlugen bereits Flammen aus dem Motorraum des Lkw. Der Fahrer stoppte sein Gefährt und rettete sich aus dem brennenden Laster. Er blieb unverletzt. Der Lkw rollte noch ca. 30 Meter rückwärts und kam schließlich im Graben zum stehen. Die Flammen griffen schnell auf die Ladefläche und den gesamten Lkw über. Die herannahende Feuerwehr konnte den Abbrand des Lasters nicht mehr verhindern. Durch die Autobahnmeisterei Wattenheim musste für die Dauer der Lösch - und Bergungsarbeiten die Anschlussstelle gesperrt werden. Für die Brandbekämpfung waren Feuerwehren aus Hettenleidelheim, Wattenheim und Tiefental angerückt. Da der Lkw zwei nicht eindeutig zu verifizierende Fässer geladen hatte, war der Gefahrstoffzug des Landkreises im Einsatz. Nach Auskunft der Experten waren in den Fässern keine gefährlichen Stoffe gelagert. Erste Ermittlungen deuten auf einen technischen Defekt als Brandursache hin.|PASt

