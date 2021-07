Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung am Bärenlochweiher

Kindsbach (ots)

Zum wiederholten Mal kommt es an der Toiletten-/Umkleideanlage am Bärenlochweiher zu massiven Sachbeschädigungen. In der Nacht zum 18. Juli wurde von bisher unbekannten Tätern eine Tür durch Tritte zerstört.

Hinweise können Sie ihrer zuständigen Polizeidienststelle unter der Telefonnummer der Polizei Landstuhl, 06371-9229-0, melden.|pilan

