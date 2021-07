Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Fahrraddieb wiedererkannt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (06.07.2021) durch die Hilfe von zwei aufmerksamen Passantinnen einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ein Fahrrad am Bahnhof Feuerbach gestohlen zu haben. Die beiden Frauen waren am Montag (05.07.2021) gegen 15.00 Uhr im Bereich des Bahnhofs Feuerbach unterwegs, als ihnen ein Mann auffiel, der sich an einem abgeschlossenen Fahrrad zu schaffen machte. Offenbar soll der ihnen unbekannte Mann mit einem Akku-Trennschleifer das Schloss des Mountainbikes entfernt haben. Während die 18-jährige Frau die Polizei alarmierte und Bilder von dem Tatverdächtigen fertigte, ging ihre 24-jährige Freundin auf den Mann zu und sprach ihn an. Er behauptete, dass er seinen Schlüssel für das Schloss verloren hatte. Als die alarmierte Streife am Bahnhof eintraf, ergriff der Mann die Flucht. Er stieg auf das Fahrrad und fuhr in Richtung Kremser Straße davon. Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen zunächst ohne Erfolg. Am darauffolgenden Tag alarmierten Ladendetektive eines Baumarktes an der Stuttgarter Straße die Polizei, da zwei Männer mehrere Gegenstände aus der Fahrradabteilung gestohlen haben sollen. Die Beamten brachten die beiden 41 und 45 Jahre alten Männer auf das Polizeirevier, wo der Sachbearbeiter, der den Fahrraddiebstahl am Vortag aufgenommen hatte, den 45-Jährigen als mutmaßlichen Täter wiedererkannte. Bei einer anschließenden Überprüfung der Fahrradstellplätze an der Stuttgarter Straße fanden die Beamten auch das zuvor gestohlene Fahrrad wieder und stellten es sicher. Der 14-jährige Eigentümer des Mountainbikes hatte sich zwischenzeitlich ebenfalls bei der Polizei gemeldet und Anzeige erstattet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wird der 45-jährige rumänische Staatsangehörige am Mittwoch (07.07.2021) einem Haftrichter vorgeführt. Der 41-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell