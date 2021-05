Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden - Zehn Firmenwagen aufgebrochen

Legden (ots)

Einen regelrechten Diebeszug haben Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag in Legden veranstaltet. Die Täter hatten es offensichtlich auf Werkzeug abgesehen: Die Unbekannten machten sich gewaltsam an insgesamt zehn Firmenwagen zu schaffen, die auf einem Betriebsgelände an der Straße Industriepark standen.

Um an ihre Beute zu gelangen, schlugen sie jeweils eine Seitenscheibe ein und verschafften sich so Zugang ins Innere der Fahrzeuge. Was die Unbekannten im Einzelnen aus den Wagen mitgehen ließen, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Um auf das Gelände der betroffenen Firma zu gelangen, hatten sich die Einbrecher an einem Zaun zu schaffen gemacht. Bei ihren Autoeinbrüchen richteten die Unbekannten einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro an.

Die Polizei bittet um Hinweise. Wer sachdienliche Hinweise zum Tathergang sowie zu den Tätern machen kann, sollte sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem zuständigen Kriminalkommissariat in Ahaus in Verbindung setzen.

