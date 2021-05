Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Wüllen - Kaffee auf Autofahrerin geschüttet

Ahaus (ots)

Rabiat geworden ist offensichtlich ein Unbekannter am Montag vor einem Verbrauchermarkt in Ahaus-Wüllen. Eine Kundin war gegen 17.05 Uhr auf den Parkplatz des Geschäfts am Eschweg gefahren. Ihren Angaben zufolge habe sie sich mit ihrem Wagen hinter einem anderen Fahrzeug befunden, das vor dem Eingang angehalten habe. Nachdem die Frau eingeparkt hatte, habe sich der Fahrer des Wagens genähert, sie beschimpft und einen Becher heißen Kaffees über die Geschädigte und ihr Fahrzeug geschüttet. Der Mann war zwischen 40 und 50 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und schlank. Er fuhr einen dunklen Pkw älterer Bauart mit COE-Kennzeichen für den Kreis Coesfeld. Hinweise erbittet die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

