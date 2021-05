Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Von der Fahrbahn abgekommen

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine Autofahrerin am Mittwoch in Ahaus-Alstätte bei einem Unfall zugezogen. Die 30-Jährige war gegen 15.35 Uhr in Richtung Graes auf dem Ahaus-Enscheder-Damm, L560, unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet die Vredenerin aus ungeklärter Ursache auf den Grünstreifen. Sie verlor die Kontrolle über ihren Wagen und schleuderte damit quer über die Fahrbahn in einen gegenüberliegenden Straßengraben. Dabei überschlug sich das Fahrzeug. Ein Rettungswagen brachte die leichtverletzte Fahrerin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

