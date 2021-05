Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Pritschenwagen entwendet

Heek (ots)

Einen Firmenwagen haben Diebe in der Nacht zum Mittwoch in Heek-Nienborg gestohlen. Der weiß lackierte Pritschenwagen der Marke Mercedes-Benz mit BOR-Kennzeichen und ohne Aufschrift hatte zur Tatzeit an der Straße Hoge Stegge gestanden. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise unter Tel. (02561) 9260.

