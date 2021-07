Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung an Gartenzaun und Rosengitter

Godelhausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen beschädigten bisher unbekannte Personen einen Gartenzaun, sowie ein Rosengitter im hinteren Bereich der Hauptstraße in Richtung Gimsbach. An dem Gartenzaun wurden mehrere Holzbretter abgerissen und in den Garten des Anwesens geworfen. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten am Nachbarsanwesen ebenfalls Beschädigungen an einem Rosengitter festgestellt werden. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürften beide Taten im Zusammenhang stehen. Es entstand ein Sachschaden im höheren dreistelligen Bereich. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.|pikus

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell