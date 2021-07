Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruch in Gaststätte

Meisenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brechen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Gasthaus am "Klenkertor" ein. Die Täter verschafften sich über ein Seitenfenster Zugang zum Schankraum, wo im Anschluss sämtliche Räumlichkeiten durchsucht wurden. Erbeutet wurden lediglich eine Stange Zigaretten und ein Akkuschrauber. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Lauterecken unter der Nummer 06382-911 0 in Verbindung zu setzen. |pilek ms

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell