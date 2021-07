Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfallflucht

Haschbach am Remigiusberg (ots)

Am Freitag den 16.07.2021 zwischen 11:30 Uhr und 11:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen am Straßenrand abgestellten Mercedes-Benz, A180, welcher zum besagtem Zeitraum in der Hauptstraße Höhe Hausnummer 33 parkte. Der Unfallverursacher beschädigte das Fahrzeug beim Vorbeifahren an dem Außenspiegel der Fahrerseite. Der Halter des Mercedes-Benz versuchte noch den Verursacher auf den Unfall aufmerksam zu machen, jedoch reagierte dieser darauf nicht und setzte seine Fahrt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,-EUR. Hinweise auf den Verursacher bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Kusel unter Telefonnummer 06381/919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de.|pikus

