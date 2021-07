Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Schönenberg-Kübelberg (ots)

Am gestrigen Freitag, den 16.07.2021, gegen 13:14 Uhr, ereignete sich auf der B423 zwischen Brücken und Schönenberg-Kübelberg ein Alleinunfall. Der 19-Jährige Fahrer eines Opel Astra's verlor vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer S-Kurve die Kontrolle und über sein Fahrzeug. Der Fahrer kam infolgedessen ins Schleudern und überschlug sich mehrfach. Anschließend kam dieser am Rande der Fahrbahn zum stehen. Der Fahrer wurde im Fahrzeug leicht eingeklemmt und verletzt. Durch die Feuerwehr Schönenberg-Kübelberg wurde der 19-Jährige Fahrer aus dem Fahrzeug geborgen und anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand ist der Fahrer lediglich leicht verletzt worden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Aufgrund der Unfallaufnahme musste die Strecke für 45 Minuten voll gesperrt werden. |pikus

