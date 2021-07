Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Akrobatikeinlage in Sportwagen

BAB 6, Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am späten Freitagnachmittag fiel einer Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern ein hochmotorisiertes Fahrzeug auf, bei dem offensichtlich ein Kind auf dem Beifahrersitz saß. Nachdem die Streife sich für eine Verkehrskontrolle entschieden hatte, musste sie zunächst mehrere Kilometer mit einer Geschwindigkeit von über 200 km/h den weiteren Verlauf der BAB befahren, um schließlich zu dem Fahrzeug aufschließen zu können. Beim Überholen des Fahrzeuges saß das Kind weiterhin auf dem Beifahrersitz. Nachdem die Streife das Fahrzeug passiert hatte sowie die Leuchtschrift "Bitte folgen" eingeschaltet wurde, konnte erkannt werden, wie das Fahrzeug mehrmals deutlich die Fahrbahnbegrenzung rechts überfuhr. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle auf einem Parkplatz der BAB saß plötzlich im vorderen Bereich des Sportwagens lediglich der 23- jährige Fahrzeugführer. Das 10-jährige Kind musste also während der Fahrt bei über 100 km/h völlig ungesichert in den Fahrzeugfonds wechseln. Den Fahrer erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige und die Weiterfahrt wurde aufgrund eines nicht vorhandenen Kindersitzes untersagt. |past

