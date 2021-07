Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand in einem Einfamilienhaus

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es zum Brand in einem Einfamilienhaus in Winnweiler OT Potzbach. In einem Zimmer im 1. OG kam es aus zurzeit noch ungeklärter Ursache zum Brand. Kräfte der Feuerwehren aus der VG Winnweiler, Enkenbach-Alsenborn und Nordpfälzer Land konnten das Feuer schnell bekämpfen und verhinderten so die Ausbreitung auf den Rest des Hauses. Es kam zu keinen Personenschäden. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf 30.000 - 40.000 Euro. Die Kriminalpolizei der Polizeiinspektion Rockenhausen hat die Ermittlungen aufgenommen. |pirok

