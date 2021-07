Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Trunkenheitsfahrt durch Drogeneinfluss

Imsweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Nach Zeugenangaben befuhr ein 27-jähriger Fahrer eines Transporters aus München am Mittwochvormittag die Alsenzstraße in Schlangenlinien in Richtung Rockenhausen. Dabei sei es jedoch nicht zu einer Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer gekommen. Als der Mann sein Fahrzeug kurz vor dem Bahnübergang anhielt, nutzte ein beherzter Verkehrsteilnehmer die Gelegenheit, um den Schlüssel abzuziehen und verhinderte dadurch die Weiterfahrt. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Alkoholtest verlief negativ, ein Drogentest verlief positiv auf Kokain. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Sollte die Blutprobe den Verdacht erhärten, erwarten ihn nun eine Geldstrafe und ein längerfristiger Fahrerlaubnisentzug wegen Trunkenheit im Verkehr. Zudem wird gegen ihn auch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Weiterhin wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt, die eine Eignungsprüfung durchführt. |pirok

