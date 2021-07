Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Folgenschwerer Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht beim Fahrstreifenwechsel

Enkenbach-Alsenborn, BAB 6 (ots)

Am 12.07.2021, gegen 19:30 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Lkw die BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Ost und Enkenbach-Alsenborn in Fahrtrichtung Mannheim. In Höhe des Parkplatzes "Quaidersberg" wechselte der Lkw vom rechten auf den mittleren von drei Fahrstreifen, um einem anderen Lkw das Einfädeln vom Parkplatz zu ermöglichen. Beim Fahrstreifenwechsel übersah der Lkw-Fahrer einen auf der mittleren Spur fahrenden Seat, der nach links ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Lkw zu vermeiden. Dabei krachte der Seat in einen auf der linken Spur fahrenden SUV. Der SUV schleuderte in die Mittelschutzplanke, dann quer über die Fahrbahn nach rechts und rutschte in den Grünstreifen und überschlug sich. Der 25-jährige Fahrer des SUV wurde beim Überschlag verletzt und ins Westpfalzklinikum verbracht. Der unfallverursachende Lkw entfernte sich unerlaubt ohne sich um die Unfallbeteiligten zu kümmern. Die Autobahnpolizei Kaiserslautern sucht Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zum flüchtigen Lkw machen können. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 0631-3534-0 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |PASt

