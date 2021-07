Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Meisenheim (ots)

Ein bislang unbekannter Unfallverursacher kümmert sich nicht um den entstandenen Schaden. Am Freitagabend stellte die Anzeigerin ihren Pkw vorwärts in Queraufstellung auf dem Marktplatz in Meisenheim ab. Als sie am nächsten Tag gegen 13:30 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie, dass die Heckstoßstange ihres Fahrzeuges frische Unfallschäden aufwies. Zurzeit liegen keine Hinweise auf den Unfallverursacher vor, weshalb die Polizei in Lauterecken mögliche Zeugen bittet sich zu melden. Mögliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06382-9110 erbeten. |pilek

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell