Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Einbruch in Tankstelle

Surwold (ots)

In der Nacht zu Montag sind bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Hauptstraße im Ortsteil Börgerwald eingedrungen. Sie brachen gegen 3.30 Uhr ein Rolltor zur Waschanlage auf, gelangten dadurch in den Verkaufsraum und hatten es im Anschluss auf Zigaretten und Bargeld abgesehen. Weil sie bei der Tat von Anwohnern gestört wurden, mussten sie die zum Abtransport bereitgelegten Zigaretten im Wert mehrerer tausend Euro zurücklassen. Sie flüchteten in einem bislang nicht näher beschriebenen Kastenwagen. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer (04961)9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell