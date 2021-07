Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg) Geldbeutel aus Auto geklaut

Schramberg (ots)

In der Nacht auf den heutigen Dienstag hat ein Unbekannter einen Geldbeutel aus einem Auto gestohlen, das in der Roßwaldstraße abgestellt war. Das Auto stand im Zeitraum zwischen gestern, 22 Uhr und heute Morgen, 6 Uhr unverschlossen auf Höhe der Hausnummer 20. Der unbekannte Täter stahl den Geldbeutel, in dem sich unter anderem mehrere Bankkarten befanden, aus einem Rucksack, der auf dem Beifahrersitz stand. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt das Polizeirevier Schramberg (Tel. 07422/2701-0) entgegen.

