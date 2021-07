Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Autofahrer übersieht Radfahrerin (05.07.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Radfahrerin übersehen und dadurch einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Montag gegen 16.30 Uhr auf der Schwenninger Straße. Ein 44-jähriger Renault Fahrer bog, vom Kreuz der Bundesstraße 33 "Villingen-West" kommend, nach rechts auf die Schwenninger Straße ab. Dabei übersah er eine 18-jährige Radfahrerin, die sich von rechts auf einem Radweg näherte. Die junge Frau prallte seitlich gegen das Auto und kam zu Fall, wobei sie sich leicht verletzte. Sowohl am Auto als auch am Fahrrad entstanden nur sehr geringe Schäden.

